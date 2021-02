Coronavirus, Iss: “In Italia la variante inglese ha trasmissibilità del 37% più alta rispetto ad altri ceppi. Considerare misure più stringenti” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Istituto superiore di Sanità stima che in Italia la variante inglese di Sars-Cov-2 “ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti”. Un valore – ottenuto grazie a uno studio condotto in collaborazione con ministero della Salute e Fondazione Bruno Kessler – “in linea con quelli riportati in altri paesi, anche se leggermente più bassi”, che “induce a Considerare l’opportunità di più stringenti misure di controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione”. La stima della trasmissibilità – che presenta una “grande incertezza statistica”, perché il range è tra il 18 e il 60 per cento – è stata effettuata tramite “un modello matematico basato sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Istituto superiore di Sanità stima che inladi Sars-Cov-2 “ha unasuperiore del 37%ainon varianti”. Un valore – ottenuto grazie a uno studio condotto in collaborazione con ministero della Salute e Fondazione Bruno Kessler – “in linea con quelli riportati inpaesi, anche se leggermente più bassi”, che “induce al’opportunità di piùdi controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione”. La stima della– che presenta una “grande incertezza statistica”, perché il range è tra il 18 e il 60 per cento – è stata effettuata tramite “un modello matematico basato sui ...

