(Di giovedì 25 febbraio 2021) A quanto pare sembra sicuro che non rivedremonelditargato MCU, ma l'attore sembra impegnato in qualcosa di ancor più fenomenale, un "", per così dire. Durante il Comic-Con di San Diego del 2019, i Marvel Studios hannoto unfilm dicon protagonista Mahershala Ali., interprete del personaggio nella trilogia anni '90/2000, ha negato ogni suo coinvolgimento nella produzione, ma i suoi fan possono dormire sonni tranquilli, perché è in arrivo qualcosa di "ancora meglio" dei film originali: unrinominato ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Blade: Wesley Snipes non sarà coinvolto nel reboot, ma annuncia un nuovo progetto 'Blade-Killer'… - GianlucaOdinson : Wesley Snipes non sarà nel nuovo Blade: 'Sto lavorando a un progetto ancora più forte!' - GianlucaOdinson : Marvel, Blade: un cameo di Wesley Snipes? Ecco a quali condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Blade Wesley

Movieplayer.it

A più di 20 anni di distanza da quandoSnipes ha interpretato l'iconico cacciatore di vampiri, i Marvel Studios si preparano a riavviare il franchise dicon l'annunciato film ambientato nel MCU che avrà come protagonista il ...Di questo nuovonon si sa molto. L'unica certezza è la presenza di Mahershala Ali nel ruolo che fu diSnipes nella vecchia trilogia dedicata al personaggio. Continuate a seguirci per ...A quanto pare sembra sicuro che non rivedremo Wesley Snipes nel reboot di Blade targato MCU, ma l'attore sembra impegnato in qualcosa di ancor più fenomenale, un "Blade-Killer", per così dire. Durante ...Blade non sarà vietato ai minori? Kevin Feige sembra chiudere decisamente le porte ad una classificazione R del film ancora senza data ...