Aurora Ramazzotti | «Adesso cammino con le mie gambe»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Da quando ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ad Aurora Ramazzotti è stata fatta quasi sempre la stessa domanda: cosa abbia imparato dai suoi genitori. «Ho la risposta preimpostata, visto che me l’hanno chiesto un miliardo di volte» racconta Aurora al telefono dalla sua casa di Milano, appena uscita dalla doccia. «Ultimamente sento la necessità di allontanarmi da quello: io sono io, ed è ovvio che debba tutto ai miei genitori, visto che sono la ragione per cui ho maturato la passione per questo mondo. La decisione di continuare su questa strada tutti i giorni, però, la prendo io. È importante che, arrivata a questo punto, riesca a costruirmi un’identità mia a prescindere dal cognome. Sono tanti anni che provo a camminare sulle mie gambe e i miei genitori in primis mi hanno sempre spronata a farlo, quindi sarebbero più che contenti se riuscissi a riconoscermi in me stessa e non solo come loro figlia».