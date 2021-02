Atp Rotterdam 2021 | Nadal rinuncia al torneo a causa del mal di schiena

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Rafaelalla partecipazione all’Atp 500 didei persistenti problemi alla. Ad annunciarlo sono gli organizzatori del, che si terrà dall’1 al 7 marzo, e lo stesso giocatore. “È con grande tristezza che devo ritirarmi da”, spiega lo spagnolo. “Come molti fan sanno, ho sofferto di problemi allain Australia, iniziati ad Adelaide e continuati durante il Grande Slam di Melbourne. Una volta in Spagna, sono andato al medico e in consultazione con la mia squadra, mi hanno consigliato di non giocare la prossima settimana”. Lo spagnolo, infatti, aveva già dovutore all’Atp Cup di Adelaide e agli Australian Open. Con il forfait di, sarà Medvedev il ...

Sportface.it

Se l'infortunio non sarà grave, si prepara per l'500 di, in programma la prossima settimana. Poi ritorna in Francia, a Marsiglia. Dal 14 al 20 marzo giocherà a Dubai, questo sarà anche ...Adesso ne devo parlare con l'allenatore perché ci sono diverse cose da affrontare' Jannik Sinner, riscatto all'500 di? I prossimi tornei Sinner ora dovrà valutare le sua condizioni ...Rafael Nadal rinuncia alla partecipazione all’Atp 500 di Rotterdam a causa dei persistenti problemi alla schiena. Ad annunciarlo sono gli organizzatori del torneo, che si terrà dall’1 al 7 marzo, e lo ...Arriva direttamente dall'account Twitter del diretto interessato la notizia tennistica del giorno: Rafael Nadal non disputerà il torneo ATP 500 di Rotterdam, al via il prossimo 1° marzo e il cui sorte ...