Atalanta-Real Madrid, match analysis. Ecco come l’Atalanta ha saputo limitare il Real. Lo dicono i dati: confronto aperto (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Atalanta di Gasperini esce battuta per 1-0 nei primi 90 minuti della doppia sfida con il Real Madrid. I nerazzurri meritano però un applauso infinito. Non per retorica, ma per la stoicità con cui l’Atalanta ha saputo resistere in 10 … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’di Gasperini esce battuta per 1-0 nei primi 90 minuti della doppia sfida con il. I nerazzurri meritano però un applauso infinito. Non per retorica, ma per la stoicità con cui l’haresistere in 10 …

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - fanpage : Come se un anno di Covid non ci avesse insegnato nulla #AtalantaRealMadrid - vecchiemaniere4 : RT @schickposting: Come dormo sapendo che l'Atalanta del simpaticissimo Gasperini ha perso con il Real Madrid con una espulsione dubbia e u… - zazoomblog : Atalanta - Real: sul fallo di Freuler a Mendy rosso sbagliato che cambia tutta la partita - #Atalanta #Real:… -