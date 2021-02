Acqua, luce e gas, ARERA: bonus automatici per 2,6 milioni famiglie (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Scatta il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di Acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico (con ISEE non superiore a 8.265 euro)”. Lo comunica l’ARERA-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in una nota spiegando che, alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto, bastera` compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’Isee per ottenere la riduzione sulla spesa sostenuta per le bollette. Viene superato così “il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari”, spiega l’autorità precisando che “il meccanismo ha validita` dal primo gennaio 2021. Ogni bonus ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Scatta il riconoscimento automatico deisociali di sconto per le bollette die gas per lein stato di disagio economico (con ISEE non superiore a 8.265 euro)”. Lo comunica l’-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in una nota spiegando che, alle oltre 2,6diaventi diritto, bastera` compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’Isee per ottenere la riduzione sulla spesa sostenuta per le bollette. Viene superato così “il vecchio meccanismo disu richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari”, spiega l’autorità precisando che “il meccanismo ha validita` dal primo gennaio 2021. Ogni...

