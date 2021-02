Abruzzo, 13 nuovi posti letto Covid. Marsilio: “Realizzati in tempi record, lottiamo con le varianti” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Realizzati «in tempi record», per «fronteggiare al meglio l’evolversi della pandemia». L’Abruzzo ha da oggi 13 nuovi posti letto Covid, allestiti all’Ospedale SS. Annunziata di Chieti e destinati alla terapia sub-intensiva dei reparti di Malattie infettive e Pneumologia. All’inaugurazione ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Marco Marsilio, ricordando che «rappresentano un tassello fondamentale» della lotta alla pandemia. Tanto più ora che il sistema sanitario si trova a dover fronteggiare la minaccia delle varianti. I 13 nuovi posti letto Realizzati «in tempi record» «In tempi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021)«in», per «fronteggiare al meglio l’evolversi della pandemia». L’ha da oggi 13, allestiti all’Ospedale SS. Annunziata di Chieti e destinati alla terapia sub-intensiva dei reparti di Malattie infettive e Pneumologia. All’inaugurazione ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Marco, ricordando che «rappresentano un tassello fondamentale» della lotta alla pandemia. Tanto più ora che il sistema sanitario si trova a dover fronteggiare la minaccia delle. I 13«in» «In...

