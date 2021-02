510 anni fa a Udine si innamorarono i protagonisti della celebre storia d’amore di Shakespeare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 26 febbraio 1511, 510 anni fa, si tenne a Udine, nel Palazzo Savorgnan di piazza Venerio (poi distrutto), il ballo in maschera durante il quale si innamorarono il capitano vicentino Luigi Da Porto e la nobildonna Udinese Lucina Savorgnan, i veri protagonisti della celebre storia d’amore portata alla ribalta internazionale dal drammaturgo William Shakespeare. Leggi su udine20 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 26 febbraio 1511, 510fa, si tenne a, nel Palazzo Savorgnan di piazza Venerio (poi distrutto), il ballo in maschera durante il quale siil capitano vicentino Luigi Da Porto e la nobildonnase Lucina Savorgnan, i veriportata alla ribalta internazionale dal drammaturgo William

