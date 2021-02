39 sottosegretari per Draghi e per far contenti (più o meno) tutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nove giorni di trattative (soprattutto interne ai partiti), tre ore di Consiglio dei Ministri ad alta tensione, la conoscenza perfetta del Manuale Cencelli. È quanto servito, assieme a tanta pazienza, al neo premier Draghi per comporre la squadra di sottosegretari del suo esecutivo. Una squadra che per poter accontentare tutti i partiti e le loro correnti interne, è arrivata quasi al numero massimo previsto: 39. Le divisioni sono state fatte con il bilancino: 11 al Movimento 5 Stelle, 9 alla Lega, 6 rispettivamente a Forza Italia ed al Pd, 2 di Italia Viva, uno ciascuno per Centro Democratico, Leu e +Europa. Stupisce la conferma a Vice Ministro della Salute per Pierpaolo SIleri e non tanto perché ci si aspettasse un altro nome, tutt'altro, ma per il fatto che questo nuovo governo ha alla fine confermato il triumvirato ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nove giorni di trattative (soprattutto interne ai partiti), tre ore di Consiglio dei Ministri ad alta tensione, la conoscenza perfetta del Manuale Cencelli. È quanto servito, assieme a tanta pazienza, al neo premierper comporre la squadra didel suo esecutivo. Una squadra che per poter accontentarei partiti e le loro correnti interne, è arrivata quasi al numero massimo previsto: 39. Le divisioni sono state fatte con il bilancino: 11 al Movimento 5 Stelle, 9 alla Lega, 6 rispettivamente a Forza Italia ed al Pd, 2 di Italia Viva, uno ciascuno per Centro Democratico, Leu e +Europa. Stupisce la conferma a Vice Ministro della Salute per Pierpaolo SIleri e non tanto perché ci si aspettasse un altro nome, tutt'altro, ma per il fatto che questo nuovo governo ha alla fine confermato il triumvirato ...

matteorenzi : Buon lavoro ai nuovi sottosegretari. Un abbraccio a Teresa e Ivan. E un grazie al Presidente Draghi per aver attrib… - riotta : La gente per strada vi parla solo di vaccini, chi li aspetta, come averli, i ritardi, le speranze frustrate le bocc… - borghi_claudio : Dei nuovi sottosegretari uno che forse conoscete poco e che, vedrete, si farà conoscere è #RossanoSasso all'istruzi… - anferrara : @lageloni Ringrazio pubblicamente #renzi e la #bellanova per averci consentito di avere #garavaglia come ministro d… - enzo23133490 : Inutile agitarsi per alcuni impresentabili #sottosegretari del governo Draghi. Sono espressione del nostro valoroso… -

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretari per Draghi completa la squadra di governo con 39 sottosegretari Sul totale dei 39 sottosegretari e viceministri, 11 sono del M5s, 9 della Lega, 6 ciascuno di Forza Italia e Pd, 2 di Italia Viva, uno a testa per Leu, Centro democratico e +Europa e Nci. In più c'è ...

Governo Draghi, squadra al completo: chiusa partita sottosegretari Alla fine, nel gioco dei pesi fra i partiti, il conto vede 11 sottosegretari per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, uno del centro democratico, e uno di più Europa. ...

Governo Draghi: ecco ministri, sottosegretari e staff ministero per ministero Il Sole 24 ORE Governo Draghi, Amendola (Pd) e Sibilia (5s) sottosegretari campani. I Cinquestelle regionali: noi mortificati L’ex ministro con la delega agli Affari Europei, l’esponente del Movimento all’Interno. Restano fuori Valeria Valente, Gennaro Migliore e Piero De Luca ...

Sondaggi politici, c'è un clamoroso avvicinamento! Sondaggi politici, i dati delle forze politiche nella settimana di avvio del Governo Draghi. Sempre più in alto Fratelli d'Italia, vicina al Pd.

Sul totale dei 39e viceministri, 11 sono del M5s, 9 della Lega, 6 ciascuno di Forza Italia e Pd, 2 di Italia Viva, uno a testaLeu, Centro democratico e +Europa e Nci. In più c'è ...Alla fine, nel gioco dei pesi fra i partiti, il conto vede 11il M5s, 9la Lega, 6FI e Pd, 2Italia Viva, uno di Leu, uno del centro democratico, e uno di più Europa. ...L’ex ministro con la delega agli Affari Europei, l’esponente del Movimento all’Interno. Restano fuori Valeria Valente, Gennaro Migliore e Piero De Luca ...Sondaggi politici, i dati delle forze politiche nella settimana di avvio del Governo Draghi. Sempre più in alto Fratelli d'Italia, vicina al Pd.