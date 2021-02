"Vuole una foto". Colpo basso di Amadeus al notaio: la signora vorrebbe sotterrarsi, passionaccia svelata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Altro giro, altra puntata e altro ospite vip a I soliti ignoti, il programma di Amadeus - la prossima settimana impegnato al Festival di Sanremo 2021 - in onda ogni sera in prime-time su Rai 1. Nell'edizione trasmessa martedì 23 febbraio l'ospite vip era Enzo Miccio, anche lui in gara per devolvere l'eventuale vittoria all'ospedale Spallanzani di Roma, in prima linea contro il coronavirus da che pandemia fu. E poco prima che Enzo Miccio iniziasse a cimentarsi con il gioco, ecco che una battuta di Amadeus ha messo in imbarazzo il notaio della trasmissione, insomma la persona deputata a vigilare sulla bontà e sulla regolarità delle risposte offerte dai concorrenti in gara. "Il nostro notaio è una tua fan - ha rivelato il conduttore - e dopo Vuole fare una foto con te". E a quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Altro giro, altra puntata e altro ospite vip a I soliti ignoti, il programma di- la prossima settimana impegnato al Festival di Sanremo 2021 - in onda ogni sera in prime-time su Rai 1. Nell'edizione trasmessa martedì 23 febbraio l'ospite vip era Enzo Miccio, anche lui in gara per devolvere l'eventuale vittoria all'ospedale Spallanzani di Roma, in prima linea contro il coronavirus da che pandemia fu. E poco prima che Enzo Miccio iniziasse a cimentarsi con il gioco, ecco che una battuta diha messo in imbarazzo ildella trasmissione, insomma la persona deputata a vigilare sulla bontà e sulla regolarità delle risposte offerte dai concorrenti in gara. "Il nostroè una tua fan - ha rivelato il conduttore - e dopofare unacon te". E a quel ...

VanityFairIt : È dedicata alla storia della cantante Noemi la copertina del nuovo numero di Vanity Fair, in edicola dal 24 febbrai… - Ettore_Rosato : La scelta di andare verso una coalizione strutturale tra Pd, M5s e Leu, codificata anche nell’intergruppo parlament… - danieleviotti : Renzi: dobbiamo far cadere Conte perché 1) vuole tenere i servizi segreti per sé e 2) ha fatto un Recovery plan che… - Musso___ : 'Salvini tiene il punto sui ristoranti … E sulle restrizioni più severe: «Basta lockdown nazionali. Servono interve… - mariomariov1 : RT @MT_Meli_: L’asse tra Bonaccini e Salvini, sulle riaperture, è una buona notizia per quell’Italia che vuole tornare a lavorare e produrr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole una Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 febbraio: Thomas e Hope insieme per... Lo stilista affida il bambino alle cure di Pam perché riceve la visita di Liam che vuole parlare ...alla metà dei diritti su suo figlio nel tentativo di riuscire a far breccia nel cuore di una donna ...

La UEFA Foundation for Children accoglie Ivan Rakiti ... ma anche una persona che vuole fare una differenza concreta lontano dai campi per migliorare la vita degli altri", ha detto il presidente eferin. "Sono rimasto molto colpito dall'impegno e dalla ...

Boldetti: "Non bastano i cantieri per cambiare una città: ci vuole una visione" varesenews.it Eversor: una mina vagante hardcore sugli anni '90 La più intelligente band dopo i Negazione torna con Closer, per sostenere il bassista Marco Morosini dopo la malattia. Con una lunga chiacchierata, suo fratello Lele ripercorre la storia del gruppo e ...

Roma, erosione a Ostia, nove anni di immobilismo: azzerati spiaggia, posti di lavoro e turismo. di Moira Di Mario - Video di Mino Ippoliti Sarà una stagione balneare a ostacoli quella che stanno già preparando i gestori degli stabilimenti sulle spiagge di Ostia. I titolari ...

Lo stilista affida il bambino alle cure di Pam perché riceve la visita di Liam cheparlare ...alla metà dei diritti su suo figlio nel tentativo di riuscire a far breccia nel cuore didonna ...... ma anchepersona chefaredifferenza concreta lontano dai campi per migliorare la vita degli altri", ha detto il presidente eferin. "Sono rimasto molto colpito dall'impegno e dalla ...La più intelligente band dopo i Negazione torna con Closer, per sostenere il bassista Marco Morosini dopo la malattia. Con una lunga chiacchierata, suo fratello Lele ripercorre la storia del gruppo e ...di Moira Di Mario - Video di Mino Ippoliti Sarà una stagione balneare a ostacoli quella che stanno già preparando i gestori degli stabilimenti sulle spiagge di Ostia. I titolari ...