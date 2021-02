Sparò al ladro durante tentato furto | custode condannato per omicidio

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Federico Garau È arrivata questa mattina la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione per il 69enne Stefano Natalini,di Villa Gessa. Nel 2019alcuni colpi di pistola per mettere in fuga una banda di ladri, uccidendo un romeno Ha ricevuto una condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione per l'accusa dicolposo ildi 69 anni che nel dicembre del 2019 esplose alcuni colpi di pistola nel tentativo di mettere in fuga un gruppo di malvimenti, ferendo a morte un 21enne originario della Romania. La vicenda, come ricostruito dagli inquirenti, si verificò nella notte fra il 4 ed il 5 dicembre 2019, quando Stefano Natalini,presso Villa Gessa a Bazzano in Valsamoggia (Bologna), avvertì alcuni rumori sospetti nei pressi della residenza storica, ...