Red Sparrow | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Red: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Reddel 2018 diretto da Francis Lawrence. Scritta da Justin Haythe, la pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo Nome in codice: Diva scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews, ed è interpretato da Jennifer Lawrence. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dominika Egorova, ex-prima ballerina del Bol’šoj la cui carriera è stata tragicamente interrotta, viene arruolata con un ricatto in una delle scuole statali per, una branca del SVR che trasforma giovani uomini e donne in letali e seducenti assassini. Dopo aver affrontato un duro e umiliante addestramento, a Dominika viene assegnato il suo primo incarico ...