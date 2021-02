Rainbow Six Siege svela i piani per il 2021: il Six Invitational sarà a maggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’azienda produttrice di Rainbow Six Siege Ubisoft ha finalmente reso noto ufficialmente i piani per la stagione degli esports 2021 e ha ufficialmente confermato che il Six Invitational sarà posticipato e si giocherà a maggio per quest’anno. Da quanto abbiamo appreso nel comunicato di Ubisoft quest’anno il Six Invitational prenderà il posto del Season 2021 Six Major Of May. Sebbene sia stato annunciato il periodo ancora non si hanno dettagli sulla data ufficiale di inizio del torneo, sul luogo nel quale si terrà e sulla durata effettiva della competizione. Le organizzazioni qualificatesi al Six Invitational potranno partecipare alla finestra dei trasferimenti durante la off season seguendo le regole stabilite ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’azienda produttrice diSixUbisoft ha finalmente reso noto ufficialmente iper la stagione degli esportse ha ufficialmente confermato che il Sixposticipato e si giocherà aper quest’anno. Da quanto abbiamo appreso nel comunicato di Ubisoft quest’anno il Sixprenderà il posto del SeasonSix Major Of May. Sebbene sia stato annunciato il periodo ancora non si hanno dettagli sulla data ufficiale di inizio del torneo, sul luogo nel quale si terrà e sulla durata effettiva della competizione. Le organizzazioni qualificatesi al Sixpotranno partecipare alla finestra dei trasferimenti durante la off season seguendo le regole stabilite ...

