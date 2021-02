Programmi TV di stasera, mercoledì 24 febbraio 2021. Su Rai1 il film «Un sacchetto di biglie» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dorian Le Clech e Batyste Fleurial in Un sacchetto di biglie Rai1, ore 21.35: Un sacchetto di biglie – 1^Tv film di Christian Duguay del 2017, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Holger Daemgen. Prodotto in Francia/Canada/Repubblica Ceca. Durata: 115 minuti. Trama: I piccoli Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente, fin quando l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia non cambiano tragicamente la loro vita. Per salvarsi i fratellini iniziano, da soli, un drammatico viaggio attraverso tutto il paese per raggiungere la libertà, scampare alla barbarie nazista e ricongiungersi alla propria famiglia. Previsto inizialmente per la sera del 19 gennaio, a ridosso della ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dorian Le Clech e Batyste Fleurial in Undi, ore 21.35: Undi– 1^Tvdi Christian Duguay del 2017, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Holger Daemgen. Prodotto in Francia/Canada/Repubblica Ceca. Durata: 115 minuti. Trama: I piccoli Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente, fin quando l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia non cambiano tragicamente la loro vita. Per salvarsi i fratellini iniziano, da soli, un drammatico viaggio attraverso tutto il paese per raggiungere la libertà, scampare alla barbarie nazista e ricongiungersi alla propria famiglia. Previsto inizialmente per la sera del 19 gennaio, a ridosso della ...

