Pier Luigi Bersani, l'aneurisma cerebrale lo colpì 7 anni fa: come sta oggi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel gennaio 2014 l'ex segretario del Pd PierLuigi Bersani fu colpito da un'emorragia cerebrale dovuta a un aneurisma. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Pier Luigi Bersani ricorda come fosse ieri il "coccolone" che lo stava strappando alla vita nel 2014, per ovvie ragioni. Il 5 gennaio 2014 rischiò di morire per un'emorragia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

