PalermoToday : Omicidio Rossella Placati, il compagno respinge le accuse: 'Lei voleva buttarlo fuori di casa'… - Today_it : Omicidio Rossella Placati, il compagno respinge le accuse: 'Lei voleva buttarlo fuori di casa' - infoitinterno : Fermato il convivente per l'omicidio di Rossella Placati | - ManuelVignati11 : Doriano Saveri, 45enne di Bologna, é stato fermato dai carabinieri alle quattro di questa mattina a Ferrara, per l'… - anirbasut : Rossella a Bondeno. Femminicidio. Vogliamo prendere delle misure legislative idonee? O aspettiamo che rimangano sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Rossella

Nega di averla uccisa e venerdì comparirà davanti al giudice Doriano Saveri, 45 anni, di San Giovanni in Persiceto (Bologna), fermato per l'della compagna a Bondeno (Ferrara). La sorella della vittima: 'Non stava più bene con ...Placani , 50 anni, uccisa con un colpo di un oggetto contundente alla testa nella sua casa ...che si usasse un termine così specifico per un reato che è già definito dalla parola ''. ...Provini per “Campioni” e “Il Grande Fratello” Pericolo di fuga e inquinamento L’avvocato difensore: «Nega ogni tipo di addebito» ...E' stato interrogato fino alle 4 di martedì mattina, poi è scattato il fermo: venerdì comparirà davanti al giudice Doriano Saveri, 45 anni, di San Giovanni in Persiceto (Bologna), fermato per ...