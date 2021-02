Nuovo Dpcm, Speranza al Senato: “Sarà valido fino al 6 aprile” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovo Dpcm, le misure per il secondo anno consecutivo saranno valide durante i giorni di Pasqua che cade il 5 aprile (screenshot video)Dopo un anno, com’era facile prevedere, Sarà ancora una Pasqua con le misure anti-contagio in vigore. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha conferito oggi al Senato. Ha confermato che il prossimo Dpcm avrà valore dal 6 marzo al 6 aprile, giorno del Lunedì in Albis. Nel suo intervento Speranza ha citato più di una volta l’unità, concetto richiamato anche dal premier Draghi quando chiese la fiducia al Parlamento. Unità e collaborazione tra tutti, anche tra i cittadini verso i quali è “indispensabile dire sempre la verità, disorientati dalle polemiche e sempre più stanchi per questa ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021), le misure per il secondo anno consecutivo saranno valide durante i giorni di Pasqua che cade il 5(screenshot video)Dopo un anno, com’era facile prevedere,ancora una Pasqua con le misure anti-contagio in vigore. Il ministro della Salute Robertoha conferito oggi al. Ha confermato che il prossimoavrà valore dal 6 marzo al 6, giorno del Lunedì in Albis. Nel suo interventoha citato più di una volta l’unità, concetto richiamato anche dal premier Draghi quando chiese la fiducia al Parlamento. Unità e collaborazione tra tutti, anche tra i cittadini verso i quali è “indispensabile dire sempre la verità, disorientati dalle polemiche e sempre più stanchi per questa ...

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - MariMario1 : RT @guglielmopicchi: Ministro Speranza in aula ci illustra nuovo dpcm. Non tutto è meraviglioso. - ilbarone1967 : RT @DavelloStefano: Il nuovo #Dpcm, che sarà in vigore fino al 6 aprile, quindi fino a dopo Pasqua, sarà ispirato alla linea del massimo ri… -