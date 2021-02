Nuovo Dpcm, la riapertura di palestre e cinema slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case in «arancione scuro» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il governo Draghi rinvierà la decisione sulle eventuali riaperture: spaventa l’incubo varianti del Covid-19, preoccupa la possibilità di una «terza ondata» Leggi su corriere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il governo Draghi rinvierà la decisione sulle eventuali riaperture: spaventa l’incubo varianti del Covid-19, preoccupa la possibilità di una «terza ondata»

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - La7tv : #tagada Dai Dpcm di #Conte ai decreti del nuovo premier, cosa è cambiato? L'analisi di Alessandro De Angelis: 'Con… - RoccoPetraglia1 : RT @Corriere: Slitta la riapertura di palestre e teatri. Seconde case, stop in zona rossa e con l’arancione «scuro» - Corriere : Slitta la riapertura di palestre e teatri. Seconde case, stop in zona rossa e con l’arancione «scuro» -