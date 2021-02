Nove medici e infermieri positivi al Covid dopo la seconda dose di vaccino

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 febbraio 2021 -sanitariaver ricevuto ladi. "In Lombardia abbiamo a oggioperatori sanitari che pur avendo ricevuto ladel ...

Il Giorno

Milano, 24 febbraio 2021 - Nove sanitari positivi dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino. "In Lombardia abbiamo a oggi nove operatori sanitari che pur avendo ricevuto la seconda dose del vaccino hanno manifestato la positività al virus". E' quanto ha detto il direttore generale Welfare vicario, Marco Salmoiraghi. Potranno fare richiesta e usare i buoni viaggio anche farmacisti, medici, infermieri, Oss, Asa, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti nel Comune di Firenze e operanti in strutture sanitarie.