"Nel governo immotivata sovraesposizione del Pd", dice Meloni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - "A me pare che negli intendimenti di Draghi ci sia una forte continuità con il governo precedente e una immotivata sovraesposizione del Pd". Lo dice il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in una intervista a La Stampa. "Nella squadra di governo - spiega - emergono troppi ministri dell'esecutivo precedente e un Pd che, pur continuando a scendere nei sondaggi, ha sempre più peso. Confermare la Lamorgese significa continuità con la politica migratoria. Confermare Speranza significa continuità nella lotta alla pandemia con chiusure settoriali che abbiamo contestato in questi mesi. Orlando è la sinistra più sindacalizzata». A chi le chiede se il centrodestra incide o no, risponde: "Io spero che incida ma non capisco alcune cose. Parliamo delle decisioni di queste ore. ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - "A me pare che negli intendimenti di Draghi ci sia una forte continuità con ilprecedente e unadel Pd". Loil presidente di Fratelli d'Italia, Giorgiain una intervista a La Stampa. "Nella squadra di- spiega - emergono troppi ministri dell'esecutivo precedente e un Pd che, pur continuando a scendere nei sondaggi, ha sempre più peso. Confermare la Lamorgese significa continuità con la politica migratoria. Confermare Speranza significa continuità nella lotta alla pandemia con chiusure settoriali che abbiamo contestato in questi mesi. Orlando è la sinistra più sindacalizzata». A chi le chiede se il centrodestra incide o no, risponde: "Io spero che incida ma non capisco alcune cose. Parliamo delle decisioni di queste ore. ...

RobertoBurioni : Ottime notizie da Israele. Nel secondo lockdown andamento simile per tutte le fasce d'età, nel terzo lockdown, con… - DSantanche : Nessuno ne parla ma in Italia continuano ad attraccare #barconi pieni di immigrati #clandestini. Noi torniamo a chi… - ItaliaViva : Il Presidente Draghi, nel suo discorso di insediamento al Senato, è stato chiaro: nessuna nuova struttura per la va… - fisco24_info : 'Nel governo immotivata sovraesposizione del Pd', dice Meloni: AGI - 'A me pare che negli intendimenti di Draghi ci… - MarcoZuccotti1 : RT @Italiano___Vero: Fiducia nel governo Draghi: -

Ultime Notizie dalla rete : Nel governo Microsoft contro il governo australiano ... il profilo di rischio, le minacce da fronteggiare?" La casa di Redmond ha aggiunto che "il governo ... Nel mio libro "Cyberwar" e in tanti miei articoli ho spiegato come nello spazio oltre lo schermo si ...

'Nel governo immotivata sovraesposizione del Pd', dice Meloni 'Nel governo immotivata sovraesposizione del Pd', dice ...

Pulizia sul Recovery Plan, il governo taglia subito 14 miliardi di progetti La Repubblica Hong Kong, imposta sul trading sale per prima volta dal 1993 (Teleborsa) - La Stamp Duty sul trading di titoli azionari a Hong Kong salirà per la prima volta dal 1993. Il governo del territorio autonomo nel Sudest della Cina ha deciso di alzare l'aliquota dall' ...

Riaperture: il governo accelera, ma con prudenza per timore varianti Vertice in Consiglio dei Ministri su nuovo Dpcm e riaperture ma il Cts chiede a Draghi prudenza sulle riaperture, con la variante inglese predominante a marzo.

... il profilo di rischio, le minacce da fronteggiare?" La casa di Redmond ha aggiunto che "il...mio libro "Cyberwar" e in tanti miei articoli ho spiegato come nello spazio oltre lo schermo si ...immotivata sovraesposizione del Pd', dice ...(Teleborsa) - La Stamp Duty sul trading di titoli azionari a Hong Kong salirà per la prima volta dal 1993. Il governo del territorio autonomo nel Sudest della Cina ha deciso di alzare l'aliquota dall' ...Vertice in Consiglio dei Ministri su nuovo Dpcm e riaperture ma il Cts chiede a Draghi prudenza sulle riaperture, con la variante inglese predominante a marzo.