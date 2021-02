Michela Persico in volo verso Cagliari | “Con il passeggero più piccolo a bordo”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Riunione di famiglia in vista per Daniele Rugani: il difensore delsta per riabbracciare la compagnae i figlio Tommaso. La ragazza ha postato la foto del primodel: "Con ilpiùarriviamo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLpJoSsh452/" Golssip.

