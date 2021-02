Manuela Suma | ecco chi è e cosa fa la moglie di Nicola Savino

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è sposato da tempo con, andiamo a scoprire insieme chi è efa oggi ladel famoso conduttore(Instagram)nacque a Lucca il 14 novembre del 1967. Acquisisce la sua fama dopo aver ricoperto innumerevoli ruoli nel mondo dello spettacolo, vestendo i panni del conduttore televisivo e radiofonico ma anche attore, regista e produttore discografico. Come molti suoi colleghi muove i primi passi nello show business attraverso le radio locali a metà degli anni 80, attraverso le quali riuscirà a farsi un nome. Nei 5 anni successivi si alternò tra radio e discoteche. Contatta vari network radiofonici proponendosi come regista e nel 1989 ottiene ...

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Suma

kronic

Secondo i medici l'unica soluzione era un intervento chirurgico per rimuovere i fibromi, madecise di smettere di tentare: " Non dovevo forzare una maternità che non c'era verso di far ...Oggi al suo fianco c'è la moglie, la costumista, e la figlia Matilda: 'Ricordiamo che sono sempre due donne con un uomo, mi coccolano. Anche se tante altre volte è dura, ma sono abituato.Chi è Manuela Suma, moglie del conduttore e autore radiofonico e televisivo Nicola Savino e costumista di Benedetta Parodi?Emanuela Suma è la moglie di Nicola Savino, il conduttore è pazzo d'amore per la donna ma ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo conto.