Mandy Moore di This Is Us è diventata mamma | è nato Gus | il suo primo figlio foto

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)diIs Us ha dato alla luce il suodal matrimonio con il marito Taylor Goldsmith. L’attrice e cantante ha annunciato la bella notizia su Instagram, rivelando anche il nome del bambino. Ilgenito della coppia si chiama August Harrison Goldsmith ed èrispettando perfettamente i tempi della gravidanza, ha fatto saperediIs Us, la Rebecca Pearson dell’acclamata serie della NBC: “Gus è qui. Il nostro dolce ragazzo, August Harrison Goldsmith. È stato puntuale ed è arrivato proprio nella data del termine previsto, con grande gioia dei suoi genitori“. Classe 1984,diIs Us ha ...

Congratulazioni a Mandy Moore e Taylor Goldsmith che sono diventati genitori! L'attrice di This Is Us ha annunciato ai fan di aver accolto il primo figlio con il marito e cantante, postando la prima tenera foto del bambino ...