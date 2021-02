Incidente sulla neve per Mauro Corona. La Berlinguer interrompe la diretta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Novella Toloni La conduttrice stava intervistando Salvini a Cartabianca quando ha interrotto laper mandare un saluto al suo ex opinionista, vittima di un bruttoin montagna Bruttoper lo scrittore e alpinista. L'ex opinionista di Cartabianca è stato vittima di un infortunio mentre si trovavae ha riportato diverse fratture. A darne notizia è stata Biancanel corso dell'ultima puntata del format di Rai Tre. La conduttrice stava intervistando Matteo Salvini, quando ha interrotto laper salutare calorosamente il suo ex opinionista. nodo 1906317 Biancaaveva da poco concluso la chiacchierata con il leader leghista e stava per ...

PMTerredargine : #viabilitàCarpi ancora in corso i rilievi ed operazioni di pulizia strada dell'incidente sulla S.P.413 Romana Nord.… - PMTerredargine : #viabilitàCarpi #accadeora incidente sulla S.P.413 Romana Nord con dispersione carico tra Fossoli e Novi di Modena.… - Tele90canale288 : Incidente sul lavoro. Muore marittimo sulla nave Elio - Valsusaoggi : TRAGEDIA IN VALSUSA, INCIDENTE TRA DUE MOTO: DUE MORTI SULLA STRADA PROVINCIALE - InfoMarittimi : Tragedia sulla nave Elio, marittimo muore durante fase di ormeggio „ La nave era appena arrivata al molo Norimberga… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

stradale, oggi pomeriggio poco prima le 14 a Bagnolo. Una giovane di 22 anni, al volante della sua Fiat Punto, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. Stava ...Magnifica ossessione, la trama del film Soffermiamocitrama di Magnifica ossessione . In una ... rimane vittima di unche poteva essere tranquillamente evitato qualora non avesse ...La conduttrice stava intervistando Salvini a Cartabianca quando ha interrotto la diretta per raccontare dell'incidente di Mauro Corona in montagna.E' in corso di accertamento l'incidente di oggi pomeriggio alle 14,30 che ha visto coinvolte 3 automobili. Lo scontro è avvenuto nel comune di Gaglianico, sulla via Trossi al bivio con strada che port ...