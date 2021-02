Ilaria Capua: “Numeri Covid da brivido, come se ci fosse un incidente aereo ogni giorno” | VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ??? Ilaria Capua: “Numeri da brivido” “Questi sono Numeri da brivido”, così la virologa Ilaria Capua sull’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva registrati nelle ultime ore, nel corso del programma di La7, Di Martedì. “È necessario un periodo di coesistenza delle misure di restrizioni e di quelle di vaccinazione”, ha ricordato Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. “Il numero delle vittime da Covid in Italia è da brivido e continueremo ad avere questi Numeri finché non vaccineremo la popolazione più fragile. È come se ogni giorno ci fosse un un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ???: “da” “Questi sonoda”, così la virologasull’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva registrati nelle ultime ore, nel corso del programma di La7, Di Martedì. “È necessario un periodo di coesistenza delle misure di restrizioni e di quelle di vaccinazione”, ha ricordato, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. “Il numero delle vittime dain Italia è dae continueremo ad avere questifinché non vaccineremo la popolazione più fragile. Èseciun un ...

La7tv : #dimartedi Vaccini nel mondo, a che punto siamo? Il commento di Ilaria #Capua: 'C'è ancora molto da fare, grazie ad… - repubblica : Aumento di contagi e ricoveri. Ilaria Capua: 'Numeri da brivido' - La7tv : #dimartedi Aumento contagi e terapie intensive, Ilaria Capua: 'Questi sono numeri da brivido' - markgmm : Aumento di contagi e ricoveri in terapia intensiva, Ilaria Capua: 'Numeri da brivido' - FabioFZ3 : RT @antonio_bordin: Per la veterinaria Ilaria #Capua i dati sul contagio sono “numeri da brivido”. Con un aumento dell’1% dei ricoveri in T… -