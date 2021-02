Giro d’Italia 2021, il percorso: due cronometro e tante salite inedite, ultima settimana decisiva (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tre settimane, ventuno tappe e oltre 3450 chilometri attraverso le meraviglie del nostro Paese. E’ stato presentato in queste ore il percorso del Giro d’Italia 2021, la Corsa Rosa giunta all’edizione numero 104 e in programma dall’8 al 30 maggio. Si torna quindi nella consueta collocazione primaverile, dopo che lo scorso anno la pandemia aveva costretto gli organizzatori ad una versione autunnale a dir poco atipica. Da Torino a Milano, saranno ancora una volta le salite a decidere il vincitore della maglia rosa in Piazza Duomo. Pochissimo sud, con Campania e Puglia che saranno i punti più meridionali del Giro 2021, mentre non mancano i riferimenti storici e i tributi ai personaggi che hanno segnato la storia dell’Italia. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tre settimane, ventuno tappe e oltre 3450 chilometri attraverso le meraviglie del nostro Paese. E’ stato presentato in queste ore ildel, la Corsa Rosa giunta all’edizione numero 104 e in programma dall’8 al 30 maggio. Si torna quindi nella consueta collocazione primaverile, dopo che lo scorso anno la pandemia aveva costretto gli organizzatori ad una versione autunnale a dir poco atipica. Da Torino a Milano, saranno ancora una volta lea decidere il vincitore della maglia rosa in Piazza Duomo. Pochissimo sud, con Campania e Puglia che saranno i punti più meridionali del, mentre non mancano i riferimenti storici e i tributi ai personaggi che hanno segnato la storia dell’Italia. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il ...

giroditalia : ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - giroditalia : ?Giro d’Italia 2021 08-30/05? Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: ??8/05 Stage 1 Torino ? Torino Tissot I… - giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - theamoralex_ : RT @jemenfousoui: Vivo in Belgio un paese in cui non si prende in giro la gente per l’università che fa e perché è fuori corso. E questo è… - maurizioschet65 : RT @angelo_forgione: Quelli della #Gazzetta, questo #Giro senza Sud l'hanno dedicato ai 160 anni dell'unità d'Italia. Dicono che il percors… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Ciclismo: Fontana, 'bellissimo rivedere il Giro in primavera' Affaritaliani.it