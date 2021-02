Giro d’Italia 2021, Cairo: “Possibile tanta gente anche lungo le strade, con le dovute misure” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Possiamo avere tanta gente sia lungo le strade che a casa, l’anno scorso a ottobre ce n’era tantissima per strada pur con le dovute misure di sicurezza. Speriamo che tutto questo possa essere fatto ancora meglio quest’anno“. Queste le parole di Urbano Cairo, presidente RCS, nel corso della presentazione del Giro d’Italia 2021. “Il rapporto con la Rai va avanti da decenni in modo proficuo – prosegue Cairo – è la “Grande Mamma”, ho una tv ma non immagino di portarlo via dalla Rai“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Possiamo averesialeche a casa, l’anno scorso a ottobre ce n’era tantissima per strada pur con ledi sicurezza. Speriamo che tutto questo possa essere fatto ancora meglio quest’anno“. Queste le parole di Urbano, presidente RCS, nel corso della presentazione del. “Il rapporto con la Rai va avanti da decenni in modo proficuo – prosegue– è la “Grande Mamma”, ho una tv ma non immagino di portarlo via dalla Rai“. SportFace.

