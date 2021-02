Fausto Gresini | il sorriso più puro del Motomondiale | i trionfi e le due mazzate che lo avevano segnato

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ripartirà anche a questo giro, il, è la prerogativa del mondo delle corse, dell'educazione sentimentale di ogni pilota: il pensiero della morte non trova posto nonostante l'asfalto abbia chiesto più volte un alto pedaggio di sangue. Questo, di giri, sarà però particolare per tutti, a cominciare da quando il prossimo 28 marzo in Qatar le moto sfileranno in pit lane e sul muretto non ci sarannoe il, contagioso. Il Circus perde una colonna, uno uomo prima ancora che un professionista, capace di parole giuste e saggi silenzi, con le moto che hanno sempre guidato tutte le sue scelte di vita. Cercarlo al muretto e non trovarlo sarà come tornare a casa e scoprire che l'ingresso è stato spostato.ha perso la battaglia con il Covid. ...

Comincia in questo modo il ricordo diche Paolo Simoncelli ha affidato al microfono di Guido Meda e di Sky. I due, legati in maniera indissolubile dalla morte di Marco Simoncelli, avevano fatto società. Legati dall amore ...Un momento molto difficile per lo sport, complice anche la morte per Covid - 19 di. Il fondatore della squadra motociclistica era ricoverato da tempo in gravi condizioni a causa del ...