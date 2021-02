Douglas Costa: “Bayern pigliatutto, in Italia la Juve il top. Baggio un idolo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra passato, presente e futuro. Douglas Costa si racconta apertamente durante una diretta Twitch con Dazn. Prima di tutto una dichiarazione sul momento del Bayern Monaco, ieri dominante ai danni della Lazio: "Hanno un modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hanno vinto la Champions League. Guardiola? Fenomeno. E’ un duro, ama lavorare tantissimo. Se lui ti vede ad un certo livello di forma ti vuole sempre a quello, ti chiede il massimo".caption id="attachment 1065117" align="alignnone" width="5184" Douglas Costa, getty images/captionJuveNTUSPoi Douglas Costa ricorda anche l'esperienza alla Juventus: "Quando ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra passato, presente e futuro.si racconta apertamente durante una diretta Twitch con Dazn. Prima di tutto una dichiarazione sul momento delMonaco, ieri dominante ai danni della Lazio: "Hanno un modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hanno vinto la Champions League. Guardiola? Fenomeno. E’ un duro, ama lavorare tantissimo. Se lui ti vede ad un certo livello di forma ti vuole sempre a quello, ti chiede il massimo".caption id="attachment 1065117" align="alignnone" width="5184", getty images/captionNTUSPoiricorda anche l'esperienza allantus: "Quando ...

