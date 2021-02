De Ligt: “Sono nato centrocampista, Pirlo il mio modello. Scudetto? Quest’anno grande lotta” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato della stagione bianconera, della volata Scudetto e della Champions. Queste le sue parole a Sky Sport: “Ripetersi Quest’anno sarà difficile per lo Scudetto, c’è tanta concorrenza: Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta siamo tutti in corsa. E’ un bel campionato per i tifosi, perché ci Sono sempre belle partite, peccato non possano vederlo sugli spalti. La Juve è sempre tra le favorite, abbiamo perso qualche punto contro le squadre piccole ma è normale perché ci stiamo adattando al gioco di Pirlo. Ora stiamo crescendo e stiamo bene”. Sulla Serie A: “La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conosco tutti i giocatori, è più facile. Voglio migliorare sempre di più. Da Bonucci e Chiellini prendo visione di gioco e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Matthijs de, difensore della Juventus, ha parlato della stagione bianconera, della volatae della Champions. Queste le sue parole a Sky Sport: “Ripetersisarà difficile per lo, c’è tanta concorrenza: Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta siamo tutti in corsa. E’ un bel campioper i tifosi, perché cisempre belle partite, peccato non possano vederlo sugli spalti. La Juve è sempre tra le favorite, abbiamo perso qualche punto contro le squadre piccole ma è normale perché ci stiamo adattando al gioco di. Ora stiamo crescendo e stiamo bene”. Sulla Serie A: “La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conosco tutti i giocatori, è più facile. Voglio migliorare sempre di più. Da Bonucci e Chiellini prendo visione di gioco e ...

