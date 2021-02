Brutto incidente in auto per Tiger Woods, lesioni multiple alle gambe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Tiger Woods ha subito “lesioni multiple alle gambe” ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a un incidente con la sua auto nei dintorni di Los Angeles, in California, avvenuto poco dopo le 7 del mattino ora locale. Lo ha riferito l’agente del 45enne golfista ex numero uno al mondo, Mark Steinberg, come riporta la Cnn. Woods è stato estratto dalla sua auto che si è ribaltata a Rancho Palos Verdes, secondo il portavoce dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Henry Narvez, ed è stato trasportato all’Harbour UCLA Medical Center. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Tiger Woods ha subito “lesioni multiple alle gambe” ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a un incidente con la sua auto nei dintorni di Los Angeles, in California, avvenuto poco dopo le 7 del mattino ora locale. Lo ha riferito l’agente del 45enne golfista ex numero uno al mondo, Mark Steinberg, come riporta la Cnn. Woods è stato estratto dalla sua auto che si è ribaltata a Rancho Palos Verdes, secondo il portavoce dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Henry Narvez, ed è stato trasportato all’Harbour UCLA Medical Center.

