Bruce Springsteen accusato di guidare ubriaco: ecco la sentenza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cadono le accuse di guida in stato di ebbrezza nei confronti di Bruce Springsteen: il suo livello di alcol nel sangue era ben al di sotto del limite. Ma il Boss dovrà pagare una multa di 500 dollari. Bruce Springsteen, 71 anni, è apparso oggi in giudizio davanti al tribunale federale del New Jersey. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cadono le accuse di guida in stato di ebbrezza nei confronti di: il suo livello di alcol nel sangue era ben al di sotto del limite. Ma il Boss dovrà pagare una multa di 500 dollari., 71 anni, è apparso oggi in giudizio davanti al tribunale federale del New Jersey. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

