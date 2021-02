Atalanta-Real Madrid, Gasperini boccia Ilicic. entra ed esce nel secondo tempo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non inizia nel migliore dei modi la sfida galattica con il Real Madrid per Josip Ilicic. Il calciatore sloveno di origine croato-bosniaca entra al minuto 56? del secondo tempo al posto di Muriel ma l’atteggiamento del centrocampista non sembra piacere al tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini che lo sostituisce all’84’ per Malinovskyi. Il giocatore si è diretto negli spogliatoi visibilmente arrabbiato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non inizia nel migliore dei modi la sfida galattica con ilper Josip. Il calciatore sloveno di origine croato-bosniacaal minuto 56? delal posto di Muriel ma l’atteggiamento del centrocampista non sembra piacere al tecnico nerazzurro Gian Pieroche lo sostituisce all’84’ per Malinovskyi. Il giocatore si è diretto negli spogliatoi visibilmente arrabbiato. SportFace.

