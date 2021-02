Antonio Catricalà si è tolto la vita con un colpo di pistola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Morto Antonio Catricalà, appena nominato presidente dell’Igi ato il 7 febbraio 1952 Antonio Catricalà è stato un avvocato, magistrato, dirigente pubblico e politico italiano ricoprendo numerosi incarichi governativi e in varie istituzioni pubbliche. Tra la altre cose è stato magistrato del Consiglio di Stato, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei governi Berlusconi e Monti e Viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico nel governo di Letta. Di lui si era riparlato in questi giorni proprio come uno dei possibili membri del nuovo governo Draghi a come vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Antonio Catricalà è morto oggi nella sua casa di Roma all'età di 69 ani. L'ex ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Morto, appena nominato presidente dell’Igi ato il 7 febbraio 1952è stato un avvocato, magistrato, dirigente pubblico e politico italiano ricoprendo numerosi incarichi governativi e in varie istituzioni pubbliche. Tra la altre cose è stato magistrato del Consiglio di Stato, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei governi Berlusconi e Monti e Viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico nel governo di Letta. Di lui si era riparlato in questi giorni proprio come uno dei possibili membri del nuovo governo Draghi a come vicepresidente del Consiglio dei Ministri.è morto oggi nella sua casa di Roma all'età di 69 ani. L'ex ...

RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - EnricoLetta : Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa di Antonio #Catricalà. ??. - Lupo1960 : RT @EnricoLetta: Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa di Antonio #Catricalà. ??. - AnnaVizzari : RT @StartComNews: Addio a Antonio Catricalà, l’ex Garante Antitrust -