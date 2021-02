A Napoli il primo fumetto sulla pandemia: l’hanno realizzato gli studenti di Generazione 2020 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’angoscia del primo lockdown, la solitudine social ma anche il lavoro infaticabile del personale sanitario impegnato in prima linea. Sono alcuni dei contenuti del fumetto realizzato dagli studenti di Napoli nell’ambito del progetto “Generazione 20.20” realizzato dall’associazione Aps “Amici di Peter Pan” che utilizza il disegno e la scrittura come strumenti per valorizzare i giovani delle scuole di Napoli. Il progetto attraverso il linguaggio del fumetti vuole consentire ai giovani di esprimersi e crescere attraverso la creatività e il confronto ed ha l’ambizione di accendere un faro su temi che rischiano di restare sotto traccia: dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcool alla dipendenza, dal bullismo alla sessualità e altro. “Abbiamo fornito ai ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’angoscia dellockdown, la solitudine social ma anche il lavoro infaticabile del personale sanitario impegnato in prima linea. Sono alcuni dei contenuti deldaglidinell’ambito del progetto “20.20”dall’associazione Aps “Amici di Peter Pan” che utilizza il disegno e la scrittura come strumenti per valorizzare i giovani delle scuole di. Il progetto attraverso il linguaggio del fumetti vuole consentire ai giovani di esprimersi e crescere attraverso la creatività e il confronto ed ha l’ambizione di accendere un faro su temi che rischiano di restare sotto traccia: dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcool alla dipendenza, dal bullismo alla sessualità e altro. “Abbiamo fornito ai ...

