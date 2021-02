“Voglio morire”, Dayane Mello ha il cuore a pezzi: cosa è successo (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello ha avuto un crollo nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip, durante il suo sfogo ha fatto sapere di avere il cuore a pezzi e di voler morire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 23 febbraio 2021)ha avuto un crollo nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip, durante il suo sfogo ha fatto sapere di avere ile di voler… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

iiamavv : voglio morire - phoenixchristus : @enzobianchi7 @AlzogliOcchi Si parla dello spirito originario di Bose? Non voglio la ragione ma pensò costantemente… - agustsinterlude : Calvario iniziato all’una, mi sono alzata, fumata una sigaretta, fatta una camomilla, vista la città incantata, vis… - withoutfantasy0 : Ho un esame tra un ora e voglio morire!!! - __kohli__ : @S0URVDIESEL buongiorno da me che sono sveglia dalle 5.30 e sono in coma visto che mi sono addormentata dopo le 3.4… -