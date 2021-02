Stretta su carne rossa e salumi. "Così l'Ue aiuta le multinazionali"

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandra Benignetti Allevatori italiani in rivolta contro il piano della Commissione europea per la lotta al cancro che associae insaccati al rischio di tumore. E la campagna dell'Ue per promuovere una dieta più vegetale ora rischia di penalizare un settore già provato dalla pandemiae insaccati finiscono nel mirino dell’Unione Europea come prodotti potenzialmente cancerogeni, con buona pace delle eccellenze del Made in Italy. L’ultimo attacco alla dieta mediterranea arriva dal piano europeo per sconfiggere il cancro. Un documento elaborato dalla Commissione Ue e presentato ad inizio febbraio, che punta ad abbattere l’incidenza dei tumori in Europa dichiarando guerra a tabacco, vino e carni rosse, considerate pericolose per la salute. Il teorema della Commissione si basa su un ...