Sport in tv oggi (martedì 23 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuova giornata di Sport, in questo martedì 23 febbraio, da vivere insieme qui su OA Sport. In evidenza il ciclismo con la terza tappa dell'UAE Tour 2021 e la pallavolo con gli incontri di Champions League riguardanti le compagini italiane. Champions League che vedrà anche scendere in campo le formazioni calcistiche più forti d'Europa in serata, con la Lazio che affronterà i campioni continentali e del mondo del Bayern Monaco. Di seguito la programmazione: programma Sport IN TV (23 febbraio) 01.35 TENNIS (WTA Adelaide): primo turno – Diretta tv su SuperTennis. 03.25 TENNIS (WTA Adelaide): Paolini vs Gauff – Diretta tv su SuperTennis. 05.10 TENNIS (ATP Singapore): primo turno. 9.15 CICLISMO (UAE Tour 2021): terza tappa – Diretta tv su Rai ...

