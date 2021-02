Sondaggi politici | è iniziata la scalata di Giorgia Meloni alla Lega?

(Di martedì 23 febbraio 2021) Idi SWG che ieri Enrico Mentana ha commentato a TgLa7 vedono il partito di, Fratelli d’Italia, schizzare in alto nei consensi di quasi un punto e mezzo percentuale, mentre ladi Matteo Salvini ne perde mezzo. Il Carroccio senza più poter strillare dall’opposizione è in affanno. Non è un caso se il Carrccio è l’unico partito di centrodestra in calo questa settimana. FdI passa dal 16,2% al 17,5%, ma anche Forza Italia trova giovamento dall’appoggio a Draghi raggiungendo il 7,5% dei consensi . Il partito di Berlusconi è l’unica forza politica presente nella nuova maggioranza a essere riuscita nell’impresa di attrarre nuovi simpatizzanti. Infatti perde punti anche il Partito Democratico, che si attesta al 18,3%, mentre il M5S è stabile rispetto a sette giorni ...

