Sarri torna al Napoli? «Sono contrario | la prima volta è finita con un tradimento»

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il possibile ritorno aldistuzzica l’ambiente azzurro, ma c’è chi non sarebbe d’accordo Gaetano Fedele, ex agente di Paolo e Fabio Cannavaro ed ora procuratore di Caputo, ha parlato a Calcio24 LIVE della possibilità di rivedere Mauriziosulla panchina del. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 «Sarei contro questa ipotesi,contro i ritorni perché nonmai come i primi amori: quando terminano con dei tradimenti, è meglio finirla lì. Ricordo quello di Lippi dopo il Mondiale, e abbiamo visto com’èin Sudafrica». Leggi su Calcionews24.com

Il possibile ritorno al Napoli distuzzica l'ambiente azzurro, ma c'è chi non sarebbe ...male - sialle nostre cose spicciole: il recupero, la preparazione, il richiamo, gli schemi, ... E nemmeno il Napoli diche pure in Europa ad un certo punto ci invidiavano, senza che lo ...Il possibile ritorno al Napoli di Sarri stuzzica l’ambiente azzurro, ma c’è chi non sarebbe d’accordo. Gaetano Fedele, ex agente di Paolo e Fabio Cannavaro ed ora procurato ...Sarri torna al Napoli? Secondo il portale Calciomercato.it ci sono stati contatti tra le parti e anche tra De Laurentiis ed Agnelli sul contratto ...