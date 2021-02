Riapre la Sandretto | bel finale di una breve storia triste

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Am I sitting in a tin can Far above the world Planet Earth is blue And there’s nothing I can do (David Bowie, Space Oddity, 1969). Il 5 novembre 2020 c’è l’inaugurazione di una nuova mostra ma il 4 novembre 2020 un dpcm chiude musei e spazi espositivi. Fine? No, perché questa non è mica unaqualunque, questa è una favola e non è nemmeno così. E allora... c’era una volta un regno dell’arte contemporanea che si trovava a Torino, chiamato FondazioneRe Rebaudengo, ma tutti lo chiamavano, amichevolmente, la. Allasi metteva in mostra l’arte, l’arte contemporanea. Ora, se metti in mostra l’arte ma non sai mostrare che la metti in mostra, non viene nessuno a vederla, la mostra. Ma qui nel ...