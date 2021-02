“Perché a pranzo sì e a cena no?”. Verso la riapertura dei ristoranti anche di sera (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – “Perché a pranzo sì e a cena no?“: prende piede la posizione di Matteo Salvini, che ha chiesto al premier Mario Draghi di riaprire i ristoranti anche la sera. La condivisione è bipartisan, dal presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini fino ad arrivare al ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, che si affretta ad annunciare che sta lavorando alle riaperture serali di concerto con il Comitato tecnico-scientifico. Insomma, forse è la volta buona per i ristoratori (e per i cittadini che vorrebbero andarsi a fare una pizza). anche Perché, come sottolinea il governatore lombardo Attilio Fontana: “Meglio in quattro a un tavolo di ristorante, in rispetto delle norme, che in 24 a tavola in casa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – “sì e ano?“: prende piede la posizione di Matteo Salvini, che ha chiesto al premier Mario Draghi di riaprire ila. La condivisione è bipartisan, dal presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini fino ad arrivare al ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, che si affretta ad annunciare che sta lavorando alle riapertureli di concerto con il Comitato tecnico-scientifico. Insomma, forse è la volta buona per i ristoratori (e per i cittadini che vorrebbero andarsi a fare una pizza)., come sottolinea il governatore lombardo Attilio Fontana: “Meglio in quattro a un tavolo di ristorante, in rispetto delle norme, che in 24 a tavola in casa ...

fanpage : Salvini vuole riaprire i ristoranti la sera #23febbraio - moodtattoo28 : chi come me che in pausa pranzo si è comprata pollo arrosto e ora lo sta mangiando in ufficio perché siamo in zona… - SelvaticaPianta : RT @isabubu: oggi quasi 1850 casi solo in ER. la domenica notoriamente si fanno meno tamponi, quindi un dato forse non realistico. conosco… - kimcherryhoe : Ma gli SF9 hanno fatto un'altra esibizione dopo Good Guy?? Perché io dopo che si sono esibiti tutti i gruppi sono a… - infoitinterno : Matteo Salvini al fianco dei ristoratori, la sfida: 'A pranzo sì e alla sera no, perché?' -

Ultime Notizie dalla rete : Perché pranzo Ristoranti verso la riapertura, l'annuncio del ministro Patuanelli: 'Presto i protocolli Cts' ... mentre nelle Regioni gialle sono aperti soltanto a pranzo. 'Attraverso il Cts, Comitato tecnico ... Anche perché ci sono comparti fornitori, come quello del vino in grande sofferenza'. Secondo la ...

Riaperture, Salvini da Draghi: 'Su Arcuri il giudizio lo darà la storia' ...a pranzo, allora lo sono anche a cena'. Non solo, per Salvini bisogna discutere di tutte le attività: 'E poi alcune realtà iper controllate come le palestre piuttosto che i teatri, allora perché no?'

A Roma protesta dei ristoratori, tensione e poche regole anti Covid: «Perché non farci aprire a cena?» Corriere della Sera ... mentre nelle Regioni gialle sono aperti soltanto a. 'Attraverso il Cts, Comitato tecnico ... Ancheci sono comparti fornitori, come quello del vino in grande sofferenza'. Secondo la ......a, allora lo sono anche a cena'. Non solo, per Salvini bisogna discutere di tutte le attività: 'E poi alcune realtà iper controllate come le palestre piuttosto che i teatri, allorano?'