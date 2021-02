“Occhio, si vede tutto!”. Relax sul prato, poi la gonna ‘vola’ e Caterina Balivo se ne accorge troppo tardi (Di martedì 23 febbraio 2021) Recentemente Caterina Balivo, volto di Rai 1 appena tornata in tv come giurata del programma Il cantante Mascherato, dopo il saluto al piccolo schermo lo scorso fine maggio, ha raccontato il motivo delle sue scelte. “Una scelta d’amore”, ha spiegato nel salotto di Domenica In. A fine maggio Caterina Balivo ha salutato la tv a causa del coronavirus: “Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto”, ha detto riferendosi al marito, Guido Maria Brera, sposato nel 2014 e con in quale ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Proprio per salvaguardare lui e la famiglia, Caterina ha deciso di fare un passo indietro e dedicarsi alla famiglia. “Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non me la sono sentita” ha spiegato la presentatrice intervistata da Mara Venier.



Il marito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Recentemente, volto di Rai 1 appena tornata in tv come giurata del programma Il cantante Mascherato, dopo il saluto al piccolo schermo lo scorso fine maggio, ha raccontato il motivo delle sue scelte. “Una scelta d’amore”, ha spiegato nel salotto di Domenica In. A fine maggioha salutato la tv a causa del coronavirus: “Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto”, ha detto riferendosi al marito, Guido Maria Brera, sposato nel 2014 e con in quale ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Proprio per salvaguardare lui e la famiglia,ha deciso di fare un passo indietro e dedicarsi alla famiglia. “Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non me la sono sentita” ha spiegato la presentatrice intervistata da Mara Venier.Il marito ...

Jojo_2593 : @ciotty4 Che bello sapere di non essere l'unica che non vede di buon occhio né una né l'altra! ???? - LuigiCorbo3 : Occhio non vede cuore non duole - MichaelGiulian2 : RT @KayzenMya: 'Come l'occhio, volgendosi alle cose sensibili, si stupisce di quello che vede, così la mente è sollevata all'altezza delle… - Katy56928024 : Si dice “occhio non vede, cuore non duole” e infatti ho deciso di non essere più spettatrice del circo. In compenso… - RameenGirl : Non mia madre che vede che ho comprato i ragazzi dello zoo di Berlino e mi dice “compri libri sulla droga ti devo t… -