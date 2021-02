Occhio al fruttosio | può danneggiare il sistema immunitario

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si trova in bevande zuccherate, dolci e alimenti trasformati ed è ampiamente utilizzato nella produzione alimentare. Il, se utilizzato in grandi quantità nella dieta, potrebbe impedire il corretto funzionamento deldelle persone in modi che, fino ad ora, erano in gran parte sconosciuti. Stimola l'infiammazione nele questo processo fa si che si producano molecole più reattive associate all'infiammazione stessa. Ciò puòcellule e tessuti e contribuire a far sì che organi e sistemi del corpo non funzionino come dovrebbero e potrebbe portare a malattie.Lo rileva una ricerca dell'Università di Swansea (Galles), pubblicata su Nature Communications. L'assunzione diin quantità' importanti è associata ...