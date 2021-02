(Di martedì 23 febbraio 2021)Daniela dirigere, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. In programma domani alle 18.55 al Maradona. Assistenti: Jan Seidel, Dominik Schaal. Quarto uomo: Daniel Schiager. Al Var Christian Dingert. Avar: Bibiana Steinhaus. L'articolo ilsta.

Insomma è difficile ipotizzare che Mertens possa giocare titolare indi Europa League, ma il belga potrebbe andare quantomeno in panchina. Ne ha bisogno Gennaro Gattuso, che con gli ...Inguaiato da infortuni, virus e da tutte le discordie possibili, ilha battuto la Juve ed è stata battuta dale poi dall'Atalanta. Contro la Juve gli artigli. Contro illa ...Napoli-Granada, l'arbitro sarà il tedesco Siebert. Assistenti: Jan Seidel, Dominik Schaal. Al Var Christian Dingert. Avar: Bibiana Steinhaus.Domenica pomeriggio, post sconfitta con l’Atalanta, la SSC Napoli ha imposto il silenzio stampa. Quest’ultimo, però, si interromperà domani per la conferenza pre sfida di ritorno con il Granada in Eur ...