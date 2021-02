Napoli | De Laurentiis chiama Gattuso e il proprio staff | la classifica fa paura

(Di martedì 23 febbraio 2021) Aurelio De, terrorizzato dall’idea di non ottenere la qualificazione in Champions,e il suoSecondo quanto riportato da il Mattino, Aurelio Desarebbe terrorizzato dall’idea di perdere l’accesso alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta con l’Atalanta il Patron azzurro ha avuto contatti con tutti,compreso, a cui ha palesato la propria preoccupazione riguardo la corsa al quarto posto attualmente in salita. Secondo quanto riportato dal quotidiano campano però il tecnico non è in bilico, Denon ha mai pensato all’esonero. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Aurelio De, terrorizzato dall'idea di non ottenere la qualificazione in Champions, chiama Gattuso e il suo ...'Il calcio non sta vivendo un periodo semplice, la crisi su cui versa imporrà anche alun sovvertimento dei costi. Deha intenzioni be chiare, quella di ridurre il monte ingaggi del ...Rafa Benitez e un giovane allenatore per rilanciare il Napoli. Ciccio Marolda ... Marolda ha poi aggiunto: “L’indecisione del presidente Aurelio De Laurentiis sta diventando immobilismo e questo sta ...Aurelio De Laurentiis, terrorizzato dall'idea di non ottenere la qualificazione in Champions, chiama Gattuso e il suo staff ...