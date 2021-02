Milinkovic Savic ad un passo dal Milan? Tare: “Ci fu un’offerta irrinunciabile” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida col Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Il ds della Lazio, Igli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida col Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League. Pianeta

notgiorgiab : in una partita del genere emergono i fuoriclasse e la lazio ne ha solo 1: milinkovic-savic, gli altri messi a quest… - PianetaMilan : #MilinkovicSavic ad un passo dal #Milan? #Tare: 'Ci fu un'offerta irrinunciabile' - kravotz : Davies nel breve contro milinkovic è una violazione dei diritti umani. Pachidermic-savic - INTERBLOG241 : Più guardo Milinkovic Savic più penso a cosa potrebbe essere sotto Conte. Un giocatore veramente incredibile se messo nelle condizioni. - il_farmacista : @AntonioCodeghin Cosa non semplice. Comunque anch'io stravedo per Milinkovic-Savic. -