Milano: Comune, da domani riattivata Area C (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Da domani a Milano verrà riattivata Area C, la Ztl che riguarda l'Area all'interno della Cerchia dei Bastioni. Vista la situazione pandemica il Comune di Milano ha deciso una rimodulazione degli orari: le telecamere saranno accese dalle 10, anziché dalle 7.30, e fino alle ore 19.30, per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9. La decisione, si spiega dal Comune, è stata presa a seguito delle analisi effettuate con la Prefettura. L'aumento del traffico di veicoli registrato nelle ultime settimane, con un incremento del 19% di ingressi di auto in città rispetto al periodo pre-Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili. "Per questo si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb. (Adnkronos) - DaverràC, la Ztl che riguarda l'all'interno della Cerchia dei Bastioni. Vista la situazione pandemica ildiha deciso una rimodulazione degli orari: le telecamere saranno accese dalle 10, anziché dalle 7.30, e fino alle ore 19.30, per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9. La decisione, si spiega dal, è stata presa a seguito delle analisi effettuate con la Prefettura. L'aumento del traffico di veicoli registrato nelle ultime settimane, con un incremento del 19% di ingressi di auto in città rispetto al periodo pre-Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili. "Per questo si ...

ComuneMI : L’aumento del #traffico ha causato un innalzamento delle polveri sottili. ??Da domani #AreaC torna attiva con una r… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, zona arancione 'rinforzata' nella provincia di Brescia, in 7 comuni della Bergamasca e in… - matteosalvinimi : Mentre bisogna lavorare per aiutare famiglie e imprese, il Comune di Milano pensa di riattivare l’area C. Assurdo.… - eventiatmilano : RT @ComuneMI: L’aumento del #traffico ha causato un innalzamento delle polveri sottili. ??Da domani #AreaC torna attiva con una rimodulazio… - jabbaTM : @plums_the Se la fanno si visto che la fa pure il Comune di Milano con le revisioni delle auto e lo ZTL -