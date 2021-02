Malgioglio: "Così ho portato il topo al Gf. Signorini arrabbiato con me? Boh" - (Di martedì 23 febbraio 2021) Roberta Damiata Cristiano Malgioglio ci racconta lo scherzo diventato virale fatto in diretta ad Alfonso Signorini: "Nessuno sapeva che avevo un topo con me" Dove arriva la genialità di un grande artista? Anche a portare scompiglio durante una trasmissione in diretta come il Grande Fratello Vip senza che nessuno ne sappia prima nulla. Proprio come ha fatto Cristiano Malgioglio 'colpendo' addirittura il presentatore Alfonso Signorini con una scenetta degna dei migliori “Scherzi a parte”. Un topo telecomandato, che ha portato Signorini a lasciare per qualche minuto il palco. Un video diventato in pochi minuti virale, che di sicuro rimarrà un cult nella storia del reality. Cristiano continua a ridere mentre ce lo racconta al telefono, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Roberta Damiata Cristianoci racconta lo scherzo diventato virale fatto in diretta ad Alfonso: "Nessuno sapeva che avevo uncon me" Dove arriva la genialità di un grande artista? Anche a portare scompiglio durante una trasmissione in diretta come il Grande Fratello Vip senza che nessuno ne sappia prima nulla. Proprio come ha fatto Cristiano'colpendo' addirittura il presentatore Alfonsocon una scenetta degna dei migliori “Scherzi a parte”. Untelecomandato, che haa lasciare per qualche minuto il palco. Un video diventato in pochi minuti virale, che di sicuro rimarrà un cult nella storia del reality. Cristiano continua a ridere mentre ce lo racconta al telefono, ...

Ultime Notizie dalla rete : Malgioglio Così 'Grande Fratello Vip', Andrea Zenga eliminato dalla Casa Sul Led della Casa vengono così mostrate le foto delle due ragazze a confronto e Rosalinda, ... L'autore dello scherzo è Cristiano Malgioglio. Subito dopo è Signorini a fare uno scherzo a Zorzi, si ...

Vendetta di Malgioglio su Signorini, topo al GF VIP/ Video: lui furioso 'Vaffanc*lo!' Nel mezzo della trasmissione, Malgioglio ha deciso di giocare all'amico un brutto scherzo per vendicarsi dei baffi strappati nella scorsa puntata. Così, a sua totale insaputa, ha piazzato un topo ...

Sul Led della Casa vengono così mostrate le foto delle due ragazze a confronto e Rosalinda, ... L'autore dello scherzo è Cristiano Malgioglio. Subito dopo è Signorini a fare uno scherzo a Zorzi, si ... Nel mezzo della trasmissione, Malgioglio ha deciso di giocare all'amico un brutto scherzo per vendicarsi dei baffi strappati nella scorsa puntata. Così, a sua totale insaputa, ha piazzato un topo ...