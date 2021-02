LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Pogacar e Yates in testa alla corsa! Si stacca Nibali (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 E scatta Pogacar!!!!! 13.21 Pogacar non molla la ruota di Yates, visibilmente innervosito. I due si controllano in vista del finale. 13.20 ULTIMO CHILOMETRO! 13.19 Kuss e il suo compagno di squadra Harper cercano di tenere la ruota degli inseguitori di Yates e Pogacar. 13.16 Rilancia Yates! Ma Pogacar resiste! La fase più dura della salita è ormai alle spalle. 13.15 Non c’è storia. Sono loro due i super protagonisti di Jebel Hafeet. Gli inseguitori, comandati da Almeida, hanno 20? di svantaggio. 13.14 3500 metri al traguardo e 20? per Tadej Pogacar e Adam Yates. 13.13 Questo è un film già visto, con la medesima sfida tra Yates e ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 E scatta!!!!! 13.21non molla la ruota di, visibilmente innervosito. I due si controllano in vista del finale. 13.20 ULTIMO CHILOMETRO! 13.19 Kuss e il suo compagno di squadra Harper cercano di tenere la ruota degli inseguitori di. 13.16 Rilancia! Maresiste! La fase più dura della salita è ormai alle spalle. 13.15 Non c’è storia. Sono loro due i super protagonisti di Jebel Hafeet. Gli inseguitori, comandati da Almeida, hanno 20? di svantaggio. 13.14 3500 metri al traguardo e 20? per Tadeje Adam. 13.13 Questo è un film già visto, con la medesima sfida trae ...

